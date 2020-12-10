Алтайский депутат обратилась к Путину с просьбой разобраться с земельными махинациями

Депутат Госсобрания Республики Алтай Мария Демина записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой навести порядок в сфере земельных отношений региона.
Видео опубликовано на странице парламентария в соцсети в "ВКонтакте". В нем Демина рассказала, что еще в 90-е два сельскохозяйственных предприятия присвоили себе земельные паи, которые бесплатно выделили жителям. Причем руководители данных организаций совершили это "по молчаливому согласию властей".
Демина считает, что в республике действует организованная группировка, в которую входят не только экс-руководители сельхозпредприятий, но и представители исполнительной власти, а также работники прокуратуры и судов.
Комментарии
Ну зато у нас в крае все ништяк - ленточный бор берегем, как зеницу ока, парки и леса не пилим...
10.12.2020 14:58
- гость -
Ну а вам кто мешает записать видеобращение?
Совесть
Молодец Мария.
Это смешно конечно, адресат обращения уже со всем везде разобрался. Это же надо додуматься ему писать по таким вопросам.
К кому обратилась?
В стране действует преступная группировка, надевшая маски слуг народа.
Демина считает, что в республике действует организованная группировка, в которую входят не только экс-руководители сельхозпредприятий, но и представители исполнительной власти, а также работники прокуратуры и судов.
Едро что ли?
Она точно не из ЕР
В стране действует преступная группировка, надевшая маски слуг народа.
А дальше два варианта. Либо г-н Путин об этом не знает, либо г-н Путин её возглавляет. При этом в обоих случаях возникает вопрос: зачем нам такой президент?