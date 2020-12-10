Алтайский депутат обратилась к Путину с просьбой разобраться с земельными махинациями

Депутат Госсобрания Республики Алтай Мария Демина записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой навести порядок в сфере земельных отношений региона.

Видео опубликовано на странице парламентария в соцсети в "ВКонтакте". В нем Демина рассказала, что еще в 90-е два сельскохозяйственных предприятия присвоили себе земельные паи, которые бесплатно выделили жителям. Причем руководители данных организаций совершили это "по молчаливому согласию властей".

Демина считает, что в республике действует организованная группировка, в которую входят не только экс-руководители сельхозпредприятий, но и представители исполнительной власти, а также работники прокуратуры и судов.