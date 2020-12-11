СМИ: полиция возбудила уголовное дело против сына вице-мэра Барнаула

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего замначальника МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Барнаула" Филиппа Воронкова. Экс-чиновник нарушил правила дорожного движения, уже будучи подвергнутым административному наказанию.

Как сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на полицейскую сводку, по факту происшествия возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). В мае текущего года суд уже лишил Воронкова прав на полтора года за пьяную езду и, согласно полицейскому рапорту, он знал об ограничениях.

Напомним, вечером 19 ноября 37-летний водитель Kia Sportage не справился с управлением и снес забор частного дома на улице Власихинской, едва не заехав на крышу строения. Свидетели утверждали, что автомобилист был пьян, а в ГИБДД сообщили, что он отказался от прохождения медосвидетельствования. Также выяснилось, что водителя ранее лишили прав.

Позднее появилась информация, что за рулем автомобиля мог находиться сын первого вице-мэра Барнаула Анатолия Воронкова, на тот момент действующий чиновник администрации города Филипп Воронков. К такому выводу пришли очевидцы с места аварии. Позднее по фотографиям водителя опознали пользователи соцсетей, а также источники издания.

23 ноября Воронков ушел с должности замглавы МКУ "Управление по делам гражданской обороны и ЧС Барнаула".