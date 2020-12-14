"Стыдно". Глава алтайского Минспорта об участии игроков "Динамо-Барнаул" в тотализаторе

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев побывал в командировке в Москве, где в том числе провел встречу в Российском футбольном союзе (РФС). В организации чиновнику озвучили предварительные выводы по разбирательству о возможных ставках, которые делали игроки и члены тренерского штаба ФК "Динамо-Барнаул".

"Мы не скрываем негативную повестку. Стыдно", – написал Перфильев в своем Instagram.

В беседе с "КП" министр уточнил, что факты участия футболистов в тотализаторе подтвердились, но на данный момент разбирательство еще идет.

"Я видел предварительные отчеты – "безопасники" показали две страницы мелким шрифтом, и все это были ставки. Так что это не разовая акция. Люди живут этим. И это только за последний год", – рассказал Перфильев.

По предварительным данным, расследование в отношении игроков "Динамо" продлится до марта. После этого специалисты РФС приедут в Барнаул, чтобы предоставить итоги разбирательства. Далее информацию передадут в ФИФА и УЕФА.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в интернете появилась информация, , согласно которой несколько футболистов "Динамо-Барнаул", а также тренер Александр Суровцев якобы сделали ставки у букмекеров против своей команды в матчах с челнинским "КамАЗом" и ульяновской "Волгой".