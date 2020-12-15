Компанию "Дорожные знаки Алтая" могут внести в список недобросовестных поставщиков

КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" просит республиканский УФАС включить ООО "Дорожные знаки Алтая" в список недобросовестных поставщиков. Фирма принадлежит сопредседателю ОНФ в Алтайском крае и члену общественной палаты Барнаула Евгении Гущиной.

По информации сайта "Госзакупки", компания не справилась с заказом на 10 миллионов рублей. В УФАС не уточнили, какие именно проблемы возникли при выполнении заказа, но в документах указано, что выполнен он был только на треть.

4 декабря КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" решило расторгнуть контракт с предприятием в одностороннем порядке и начислить компании неустойку в размере 187 тысяч рублей, пишет "Банкфакс".

Ранее amic.ru сообщал о том, что Минстрой Алтайского края внес в реестр недобросовестных поставщиков две строительные компании. Речь идет об ООО "ГПО №1" и ООО "ППК "Прометей".