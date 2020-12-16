Шесть многоэтажек в Барнауле остались без воды

Повреждение водопровода диаметром 200 мм по адресу ул.Энтузиастов, 17, произошло в Барнауле утром 16 декабря. Сейчас на месте работает аварийная бригада водоканала.

Как сообщает пресс-служба администрации Индустриального района Барнаула, на время ремонта отключили бойлер. Из-за этого несколько многоквартирных домов остались без воды. Подача холодного водоснабжения ограничена по ул. Энтузиастов, 17, 23; горячего – в домах по ул. Панфиловцев, 3, 7, горячее и холодное водоснабжение отсутствует по ул. Энтузиастов, 31а, 33. "Росводоканал Барнаул" организовал подвоз воды. Автомобиль стоит около дома по ул. Энтузиастов, 17б.

Более подробную информацию можно получить по следующим телефонам:

28-22-00 – "Росводоканал Барнаул";

47-51-83 – администрация Индустриального района города Барнаула.

Как уже сообщал amic.ru, в понедельник, 14 декабря, авария на водопроводе произошла в проезде Южном. На время работ без воды оставались 85 частных и четыре многоквартирных дома, а также четыре административных здания.