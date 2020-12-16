Жительница Барнаула перевела мошенникам 5,5 млн рублей

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 58-летняя жительница Барнаула. В конце ноября ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что на ее счете замечены подозрительные операции.
Со слов потерпевшей, чтобы сохранить сбережения незнакомцы посоветовали обналичить деньги со всех карт, а также оформить "встречный" кредит и перевести все на резервные счета. Женщина последовала этим инструкциям.
"Горожанка сняла все накопления – 700 тысяч рублей, а также на протяжении пяти дней оформляла кредиты в различных банках, чтобы перевести по указанным реквизитам. Только когда все сбережения были переведены, потерпевшая заподозрила неладное", – рассказали в краевом ГУ МВД.
В итоге женщина отдала аферистам около 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Злоумышленников ищут.
Комментарии
В каждом автобусе уже объявы плешь проели, так нет же - все равно находятся лохи.
Молодцы, злоумышленники!!! Явная "Экспроприация" у экспроприаторов.... Приветствую....
Женщина явная пенсионерка МВД....
Вот такой точно возместят....
Вряд ли кредитом запугали. Скорее всего предлагали выгодно деньги вложить. Просто не стала сознаваться.
Бабка поиграла на тотализаторе, а потом, чтоб муж башку не снес, придумала версию....
"Злоумышленников ищут" .
Когда уже найдут этих злоумышленников - вот Навальный и компания находят, а наши доблестные полицейские никак?!
Гостю 13:33
Во-во! Приходило что-то такое, сдуру открыла, но не читала, удалила. Какие, блин, сайты для взрослых в моём возрасте! И что можно про старую развалину распространить! Людей смешить только. Да и контакты у меня - горэлектросеть да межрегионгаз - показания передавать.