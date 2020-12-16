Жительница Барнаула перевела мошенникам 5,5 млн рублей

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 58-летняя жительница Барнаула. В конце ноября ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что на ее счете замечены подозрительные операции.

Со слов потерпевшей, чтобы сохранить сбережения незнакомцы посоветовали обналичить деньги со всех карт, а также оформить "встречный" кредит и перевести все на резервные счета. Женщина последовала этим инструкциям.

"Горожанка сняла все накопления – 700 тысяч рублей, а также на протяжении пяти дней оформляла кредиты в различных банках, чтобы перевести по указанным реквизитам. Только когда все сбережения были переведены, потерпевшая заподозрила неладное", – рассказали в краевом ГУ МВД.

В итоге женщина отдала аферистам около 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Злоумышленников ищут.