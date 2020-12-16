В Республике Алтай помогли с питанием многодетной семье из Алтайского края

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Республике Алтай помогли решить вопрос с обеспечением бесплатным питанием детей семьи из села Платово Алтайского края. Обращение поступило в единый кол-центр, где принимают вопросы от населения на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Дело в том, что дети хоть и живут в Платово, но учатся в соседнем селе Подгорное на территории Республики Алтай. В школе старшим ребятам (ученикам 7 и 11 классов) отказали в бесплатном питании, сославшись на то, что "справка о доходах из другого региона не подходит". Младший – четвероклассник – ест бесплатно благодаря федеральной программе.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Алтай Ольга Матросова связалась с директором Подгорновской школы, с замом главы по социальным вопросам администрации Майминского района, с заместителем министра образования региона, а также с прокурором района.

"В настоящее время обращение оперативно отработано. Вынесен протест прокурора Майминского района. Приводятся в соответствие нормативно-правовые акты администрации Майминского района. Главное, что с сегодняшнего дня все дети из многодетной семьи Чертовских охвачены бесплатным школьным питанием", – цитирует Матросову пресс-служба ОНФ.