Барнаульская фирма отправила Дональду Трампу годовой запас макарон

Барнаульская компания "Алтан" решила поддержать Дональда Трампа в кризисное время и отправила ему годовой запас макарон. Теперь представители фирмы ждут от него ответа.

В письме алтайские "благотворители" отметили, что болели за Трампа во время выборов и признают его заслуги в решении стратегических вопросов во время президентства.

"Грядут нелегкие и голодные времена. Такой подарок Вам, несомненно, будет кстати", – сказано в письме.

Ранее amic.ru писал о том, что эскиз всемирно известного небоскреба в Нью-Йорке Empire State building, который сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, продали на аукционе за 16 тысяч долларов.