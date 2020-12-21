Водители предупреждают о сильной метели на трассе в Алтайском крае

Подписчики сообщества Barnaul 22 предупреждают водителей о сильной метели на алтайской трассе. Из-за непогоды на дороге очень снизилась видимость.
"Трасса Барнаул – Алейск, плохая видимость, метет! Будьте предельно внимательны и осторожны за рулем. Всем хороших дорог!" – написал один из пользователей.
Ранее amic.ru писал о том, что 21 декабря по краю температура воздуха в светлое время суток составит от -9 до -14 градусов, местами похолодает до -20 градусов. По востоку установится небольшой, в предгорьях умеренный снег, местами метели. На дорогах местами сильная гололедица. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
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