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Хотите как в Америке? Суд отменил результаты выборов в алтайском селе, будет пересчет

, ИА "Амител"
Решение суда может быть обжаловано
Фото: altai_terr.izbirkom.ru

Фото: altai_terr.izbirkom.ru

Выборы главы Бобровского сельсовета Первомайского района, прошедшие 13 сентября, признаны недействительными. Как стало известно amic.ru, такое решение принял Новоалтайский суд. Решение суда может быть обжаловано. Теперь муниципалитет ждет повторный подсчет голосов избирателей. Тем не менее глава у сельсовета вряд ли поменяется.

Результаты выборов в суде оспаривал экс-кандидат на должность главы Бобровского сельсовета Андрей Ануфриев. Он занял второе место. Ануфриев утверждал: в ходе подсчета голосов с одного из четырех избирательных участков пропали сразу 118 бюллетеней.

Сам Ануфриев и часть местных жителей были убеждены, что эти голоса были как раз за него. Все произошло на УИК № 1310. Избирателям здесь выдали 214 бюллетеней. При этом в итоговый протокол были внесены сведения всего лишь о 96 розданных бюллетенях.

Андрей Ануфриев утверждал, что недостающие бюллетени якобы могли быть использованы членами комиссии для подмены во время досрочного голосования. То есть у него не только "украли" голоса, но еще и добавили их оппоненту.

Суд частично удовлетворил требования Ануфриева и постановил произвести повторный подсчет голосов избирателей. Однако отрыв между первым и вторым местом настолько велик, что пересчет на итоговый расклад, вероятнее всего, не повлияет. Amic.ru подготовил официальный запрос в крайизбирком.

Напомним, выборы главы Бобровского сельсовета Первомайского района вместе с досрочным голосованием продолжались 12 дней: они шли с 2 по 13 сентября. Электорат эти выборы заинтересовали мало: на участки пришли всего 635 человек, или 18,1%. При этом досрочное голосование оказалось очень популярным: заранее свой выбор сделали 111 избирателей, или почти 17,5% от числа тех, кто проголосовал именно в основной день, воскресенье.

В итоге победу одержал Сергей Ванпилин – 34,33% (218 голосов). Далее расположились Андрей Ануфриев – 19,37% (123), Сергей Томиленко – 18,58% (118) и Андрей Шубин – 16,54% (105). Все остальные заметно отстали.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

21.12.2020 16:50
- гость -

Опаньки.

21.12.2020 17:26
- гость -

Как в США не будет - фальсификаторы совершившие преступление по захвату власти не арестованы и не осуждены!

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