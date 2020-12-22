Минздрав Алтайского края назвал сроки третьей волны коронавируса

Министерство здравоохранения Алтайского края озвучило прогноз о том, когда в регионе начнется третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"По прогнозам эпидемиологов, третья волна возможна в феврале-марте 2021 года на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппа. Для предотвращения этого массово вакцинированы против гриппа 52% населения Алтайского края, – констатировали в краевом Минздраве. – Начата вакцинация и против коронавирусной инфекции: на сегодняшний день в край поступило более 3,2 тыс. доз вакцины. Напомним, первыми вакцинируются медики, так как они наиболее подвержены риску инфицирования".

Медики уточнили, что прививки будут ставить в том числе и в праздничные дни.

Насколько мощным будет всплеск заболеваемости, зависит от нескольких факторов. Помимо прививочной кампании, это сознательность самих граждан, в частности соблюдение ими профилактических мероприятий.

В новогодние праздники врачи рекомендуют минимизировать посещение общественных мест и контакты с родственниками, особенно пожилого возраста.

Количество коек для больных ковидом будет формироваться в зависимости от эпидемической ситуации. В настоящее время имеются 4523 места для инфицированных COVID-19, но во время разгара второй волны заболеваемости их количество достигало 5913. При необходимости можно будет снова развернуть дополнительные места, заверили в региональном Минздраве.

"Сегодня сформирован резерв дополнительных коек на площадках плановых стационаров мощностью до 300 коек – их будут дооснащать кислородом, в освобождающихся госпиталях идет ревизия кислородопроводов, монтируются дополнительные кислородные точки в действующих госпиталях, разворачиваются дополнительные реанимационные места, – уточнили в министерстве. – Создание дополнительных коек планируется с учетом развития эпидситуации, но медучреждения Барнаула по-прежнему будут опорной базой для лечения тяжелых пациентов".

Кроме того, отработана система разделение процесса лечения на два этапа: интенсивного и долечивания. Она позволяет эффективнее применять стационарную медицинскую помощь, заверили в ведомстве.