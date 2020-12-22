Бийчанин получил более 17 лет колонии за сексуальное насилие над малолетней девочкой

44-летнего жителя Бийска признали виновным в насильственных действиях сексуального характера против малолетней девочки. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"По данным следствия и суда, осужденный, имея не снятую судимость за ранее совершенное аналогичное преступление в отношении несовершеннолетней, в конце декабря 2019 года, находясь на одной из улиц в городе Бийске, совершил в отношении 11-летней девочки иные действия сексуального характера", – рассказали в ведомстве.

Свою вину злоумышленник не признал. Суд, в свою очередь, вынес ему наказание в виде 17 лет и 3 месяцев колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними сроком на 10 лет.