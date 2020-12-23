Сортировщик мусора в Ульяновске спас от смерти кота, которого выкинули на свалку

В Ульяновске сотрудник предприятия по переработке мусора спас жизнь коту, которого хозяева выбросили на свалку. Мужчина выполнял свою работу и вовремя заметил, что в одном из мусорных мешков лежит живое существо.
На кадрах видно, что рабочий заметил неладное за несколько секунд до того, как мешок с питомцем попал в сепаратор. Он взял его в руки, разрезал и освободил кота, пишет "Лента".
Животное, судя по записи, было ухоженным и пользователи социальных сетей предположили, что он просто стал не нужен хозяевам.
Из-за инцидента на предприятии остановили линию. Что стало с котом после его чудесного спасения, неизвестно.
Комментарии
Милый и спокойный котей. Аж прослезился. Рака задней оконечности выбросившему. Чё бы тогда просто не выпустить? Зачем в мешок совать?
Дюши Метелкины.
Правильный человек. Только не понятно, почему вдруг он стал героем СМИ?! Таких не мало!
"Далеко от больших городов,
Там где нет дорогих бутиков,
Там другие люди живут,
О которых совсем не поют.
Не снимают про них сериалов,
Ведь они не в формате каналов,
И не пишет про них интернет,
Их совсем вроде как бы и нет".
09:56
ПЕТР
Ты иди отсюда, вместе со своим баянистом!
23.12.2020 10:32
- гость -
А что этот сайт только для любителей скрипки?
а если он бешеный?
а если он бешеный?
_______________
Это вряд ли. Бешеные животные так себя не ведут. А вот хозяева кота УРОДЫ точно!