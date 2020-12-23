Еще 215 заражений коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам зараженные распределились так: Барнаул – 63, Рубцовск – 22, Бийск – 20, Заринск – 14, Славгород – 7, Кулундинский район – 6, Алейск, Каменский, Новичихинский, Первомайский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Мамонтовский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Яровое, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Заринский, Курьинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Угловский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 31 194 человека.

Скончались за прошедшие сутки еще 13 пациентов (1426 с начала пандемии).