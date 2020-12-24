216 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 216 человек – до 31 410. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам заболевшие распределились следующим образом: Барнаул – 61, Рубцовск – 18, Бийск – 17, Новоалтайск – 11, Яровое – 9, Заринск – 8, Алейск, Кулундинский район – по 6 заболевших, Славгород, Алейский, Тогульский районы – по 5 заболевших, Калманский, Немецкий национальный районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Каменский, Крутихинский, Локтевский, Новичихинский, Советский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Быстроистокский, Заринский, Змеиногорский, Кытмановский, Панкрушихинский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий районы – по 2 человека, Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Михайловский, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Скончались за сутки еще 15 человек с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности в регионе зарегистрировали 1441 летальный случай.

Выздоровел за весь период 27 701 пациент, в том числе 208 – за последние сутки.