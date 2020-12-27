Еще 216 заражений коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам зараженные распределились так: Барнаул – 60, Рубцовск – 21, Бийск – 12, Новоалтайск, Кулундинский, Поспелихинский, Шипуновский районы – по 7 заболевших, Алейск, Славгород, Локтевский район – по 6 заболевших, Заринск, Бурлинский, Павловский районы – по 5 заболевших, Белокуриха, Благовещенский, Первомайский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Алейский, Бийский, Волчихинский, Каменский, Косихинский, Немецкий национальный районы – по 3 заболевших, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Михайловский, Тальменский, Тогульский, Целинный районы – по 2 заболевших, Алтайский, Баевский, Заринский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Петропавловский, Романовский, Смоленский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 32 062 человека.

Скончались за прошедшие сутки еще 15 пациентов (1485 с начала пандемии).