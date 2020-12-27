Еще 216 заражений коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По муниципалитетам зараженные распределились так: Барнаул – 60, Рубцовск – 21, Бийск – 12, Новоалтайск, Кулундинский, Поспелихинский, Шипуновский районы – по 7 заболевших, Алейск, Славгород, Локтевский район – по 6 заболевших, Заринск, Бурлинский, Павловский районы – по 5 заболевших, Белокуриха, Благовещенский, Первомайский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Алейский, Бийский, Волчихинский, Каменский, Косихинский, Немецкий национальный районы – по 3 заболевших, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Михайловский, Тальменский, Тогульский, Целинный районы – по 2 заболевших, Алтайский, Баевский, Заринский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Петропавловский, Романовский, Смоленский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.
Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 32 062 человека.
Скончались за прошедшие сутки еще 15 пациентов (1485 с начала пандемии).
Комментарии
Хорошо, что хоть не всех тестируют...
Да и так сводки как с войны !
Самая ненужная и бесполезная информация: 216 и 15.
Никак не связанная с реальностью.
И так по всей стране (кроме Республики Алтай и Москвы): ровненькие согласованные полочки.
Ну не бывает же так!
Чтоб живыми оставаться, Надо, братцы, прививаться! Что вакцина "не ахти"! Мне про это не бухти! Если дашь себя привить, Будешь просто долго жить!
Максимум,16 в сутки-это ограничения из-за патологоанатомов? С полмесяца так.
50
Да хоть 70 тыс., ваше вранье всем давно по х у ю.
"Надо, братцы, прививаться! " - ГДЕ ?
27.12.2020 13:21
ПЕТР
Только неясно когда!
Скоро. Рак уже пол горы прополз. Главное, чтобы он свисток не забыл.
был в больнице сегодня, мазок не взяли, хотя все симптомы короны, если младше 65 - не положен мазок, вот и вся статистика.
27.12.2020 15:22
- гость -
был в больнице сегодня, мазок не взяли, хотя все симптомы короны, если младше 65 - не положен мазок, вот и вся статистика.
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Знакомый (младше 65) добился теста только тогда, когда пневмония развилась. Тест подтвердил коронавирус. А его семье (контактным, заразившимя от него), тесты не стали делать (болели без пневмоний), написали просто ОРЗ. Даже не ОРВИ.