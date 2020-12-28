Виктор Томенко отмечает с супругой жемчужную свадьбу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и его супруга Татьяна 28 декабря отмечают 30-летнюю годовщину со дня заключения брака. Об этом глава региона рассказал на итоговой пресс-конференции.

"28 декабря 1990 года у нас была свадьба. Соответственно, следом Новый год. И так каждый раз: в завершении года какая-то суматоха, текучка, и все празднование, как правило, приходится уже на новогодние праздники. В этом году 28-е выпадает на понедельник, рабочий день, поэтому вечерком все встретимся дома. Побудем вместе семьей, очень скромно и тепло", – сказал губернатор.

Он также добавил, что на юбилей родителей должна прилететь дочь Галина, которая живет в Москве.

Ранее Виктор Томенко объяснил, почему отпустил бороду. По его словам, во время болезни коронавирусом он перестал бриться, а после "кто-то сказал, что вроде неплохо". Новый имидж губернатора одобрила и его супруга.