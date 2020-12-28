Виктор Томенко отмечает с супругой жемчужную свадьбу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и его супруга Татьяна 28 декабря отмечают 30-летнюю годовщину со дня заключения брака. Об этом глава региона рассказал на итоговой пресс-конференции.
"28 декабря 1990 года у нас была свадьба. Соответственно, следом Новый год. И так каждый раз: в завершении года какая-то суматоха, текучка, и все празднование, как правило, приходится уже на новогодние праздники. В этом году 28-е выпадает на понедельник, рабочий день, поэтому вечерком все встретимся дома. Побудем вместе семьей, очень скромно и тепло", – сказал губернатор.
Он также добавил, что на юбилей родителей должна прилететь дочь Галина, которая живет в Москве.
Ранее Виктор Томенко объяснил, почему отпустил бороду. По его словам, во время болезни коронавирусом он перестал бриться, а после "кто-то сказал, что вроде неплохо". Новый имидж губернатора одобрила и его супруга.
Комментарии
Ну это пока дочь в Москве уже наверное в Лондоне квартирку ищут, все детиистенных патриотов там!!!
Знаю обычных барнаульцев, которые имеют своё жильё в Германии, Испании, Португалии, Чехии. Почему дочери четы Томенко этого нельзя?
Медведь-шатун 13:58, надо у Навального уточнить он про эту публику все знает.
Почему дочери четы Томенко этого нельзя?
Ну во первых: Она дочь губернатора. Но тут надо смотреть на дату приобретения недвиги.
И во вторых: Люмпены негодуют..
Начальному некогда, трусы стирает)))
14:05
Гость
Начальному некогда, трусы стирает)
Никак в ФСБ устроился?
30 лет???я бы самоубился...
Гость 14:05
а разве Навальный сам трусы стирает? есть же специальная прачечная для этого lol
Гребенщиков написал очень хорошую песню по этому поводу