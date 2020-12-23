"Вроде неплохо". Виктор Томенко рассказал, почему отпустил бороду

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объяснил свое желание изменить имидж после заболевания коронавирусом. По его словам, во время болезни он перестал бриться, а после "кто-то сказал, что вроде неплохо".

Такой вопрос журналисты задали главе региона во время пресс-конференции губернатора 23 декабря. По словам Томенко, его супруга одобрила изменения во внешности.

"В этом году, буквально в понедельник, у нас с супругой 30 лет совместной жизни. За это время человек видел от меня много и знает, чего ожидать. Поэтому это мое желание было поддержано и одобрено", – рассказал глава региона.

Также представители СМИ спросили у главы региона, обяжет ли он своих подчиненных носить бороды, однако Томенко ответил, что выступает за демократичный подход.

Напомним, 22 сентября стало известно о том, что Виктор Томенко заразился коронавирусом. Изначально губернатор получал лечение амбулаторно, однако спустя несколько дней ему стало хуже, и главу региона госпитализировали с двухсторонней пневмонией.

Выписался из больницы глава региона 9 октября, причем уже 10 октября он приступил к работе и показал изменения в своем имидже – на фотографиях губернатор предстал уже с бородой.