"Вроде неплохо". Виктор Томенко рассказал, почему отпустил бороду

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объяснил свое желание изменить имидж после заболевания коронавирусом. По его словам, во время болезни он перестал бриться, а после "кто-то сказал, что вроде неплохо".
Такой вопрос журналисты задали главе региона во время пресс-конференции губернатора 23 декабря. По словам Томенко, его супруга одобрила изменения во внешности.
"В этом году, буквально в понедельник, у нас с супругой 30 лет совместной жизни. За это время человек видел от меня много и знает, чего ожидать. Поэтому это мое желание было поддержано и одобрено", – рассказал глава региона.
Также представители СМИ спросили у главы региона, обяжет ли он своих подчиненных носить бороды, однако Томенко ответил, что выступает за демократичный подход.
Напомним, 22 сентября стало известно о том, что Виктор Томенко заразился коронавирусом. Изначально губернатор получал лечение амбулаторно, однако спустя несколько дней ему стало хуже, и главу региона госпитализировали с двухсторонней пневмонией.
Выписался из больницы глава региона 9 октября, причем уже 10 октября он приступил к работе и показал изменения в своем имидже – на фотографиях губернатор предстал уже с бородой.
Комментарии
Бородатый губер... надо сказать, ему борода идёт.
только вот стрижечку скобочкой надо подредактивоать..
мне сдается что он вообще очень мягкий, неконфликтный человек, этакий подкаблучник в семье..
23.12.2020 15:04
- гость -
В семье пусть хоть разноцветные флаги висят, нас интересует больше другое. Нищий край и судя по всему все села перебираются по тихоньку в город, вон даже квартир не хватает -раскупают, если верить риэлтерам.
23.12.2020 15:11
- гость -
Нищие раскупают квартиры? Что еще расскажете?
Теперь хоть зажратость и двойного подбородка не видно.
должны же у него быть какие-то дела, бороду бы не отпустил - вообще непонятно, чем два года занимается
Для его статуса не то что некрасиво, а даже неприлично.
Согревает в холода - борода.
Придает брутальность
Евдокимов тоже с бородой был. Тоже - не ходульный канцелярий
На сегодня единственный человек, которому борода реально шла, органично смотрелась, - это Евдокимов.
а давайте скинемся по копеечке и подарим губернатору на новый год настоящую бритву!