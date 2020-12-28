Барнаульская елка оказалась одной из самых больших в Сибири

Пользователи сравнили елки сибирских городов и выяснили, какая из них является самой высокой. Первое место заняло дерево из Красноярска, высота которого составила 55 метров.
Барнаульская елка высотой 32 метра заняла в списке второе место. В топ вошли елки из Омска, Томска, Иркутска, Кемерово и Новосибирска, сообщают "Вести".
Ранее amic.ru писал о том, что на площадке краевого отделения партии "Единая Россия" проходит всероссийская благотворительная акция "Елка желаний". В ней поучаствовали мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель гордумы Галина Буевич и секретарь местного отделения "Единой России" Юрий Еремеев.
Комментарии
А по цене вероятно и вовсе самая дорогая в Сибири.
"Забьём Мике баки!"- срочно удвоить бюджет ёлки и забубенить 56 метровую "дуру"
В Барнауле не елка!
Ёлка это вот этот кусок пластика со светодиодными огнями на трубах? это ёлка? Жалко детей....скоро не будут знать, что такое ёлка.
28.12.2020 18:41
krash
Ёлка это вот этот кусок пластика со светодиодными огнями на трубах? это ёлка? Жалко детей....скоро не будут знать, что такое ёлка.
Полностью согласна-это не елка,это конус ,обмотанный гирляндой!И это за 16 миллионов рублей,кто смету утверждал?озвучте фамилию,пожалуйста!
28.12.2020 19:03
gorca
это не елка,это конус ,обмотанный гирляндой!
Красноярский "конус, обмотанный гирляндой" стоит 61 млн.