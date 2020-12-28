Барнаульская елка оказалась одной из самых больших в Сибири

Пользователи сравнили елки сибирских городов и выяснили, какая из них является самой высокой. Первое место заняло дерево из Красноярска, высота которого составила 55 метров.

Барнаульская елка высотой 32 метра заняла в списке второе место. В топ вошли елки из Омска, Томска, Иркутска, Кемерово и Новосибирска, сообщают "Вести".

Ранее amic.ru писал о том, что на площадке краевого отделения партии "Единая Россия" проходит всероссийская благотворительная акция "Елка желаний". В ней поучаствовали мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель гордумы Галина Буевич и секретарь местного отделения "Единой России" Юрий Еремеев.