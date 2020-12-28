Актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с COVID-19

Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих попала в больницу с пневмонией и коронавирусом. На данный момент 86-летняя артистка находится в реанимации.

Как пишет Telegram-канал "Mash на Мойке", женщина уже несколько дней лежит в 122-й больнице имени Соколова в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, у нее обширное поражение легких – 80%. Из-за болезни ближайший спектакль в Большом драматическом театре имени Товстоногова отменен.

Напомним, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих известна по таким фильмам, как "Служебный роман", "Агония", "Сталкер", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Жестокий романс" и многим другим.