211 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 211 человек – до 32 699. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи распределись так: Барнаул – 62, Бийск – 17, Рубцовск – 15, Заринск – 8, Локтевский, Новичихинский районы – по 6 заболевших, Алейск, Егорьевский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Завьяловский, Каменский, Кулундинский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Славгород, Калманский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Бурлинский, Крутихинский, Смоленский, Советский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Змеиногорский, Косихинский, Курьинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Солтонский, Суетский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский районы – по 1 заболевшему.

Скончались за сутки еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности в регионе зарегистрировали 1527 летальных случаев.

Выздоровели за весь период 29 107 пациентов, в том числе 409 – за последние сутки.