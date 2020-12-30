Еще 69 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 69 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала эпидемии теперь составляет 13 822 человека, сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у 11 жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; у девяти жителей Шебалинского района, в том числе у шести детей; у восьми жителей Онгудайского района; у восьми жителей Турочакского района; у семи жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у семи жителей Усть-Коксинского района; у трёх жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка.

Скончались еще двое пациентов с коронавирусом. Всего в республике зарегистрировали 155 летальных случаев.

Выздоровели за все время в регионе 13 036 человек, в том числе 62 — за последние сутки.