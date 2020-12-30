"Не бьется в истерике". Песков прокомментировал уголовное дело против Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с возбуждением нового уголовного дела в отношении Алексея Навального не вызывает никаких чувств у Владимира Путина. По его словам, главу государства беспокоят другие вопросы, в том числе стоящие перед ним и кабмином задачи.

"Путин не бьется в истерике, Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете, мы не обладаем этой информацией", – цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее сообщил amic.ru, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") против оппозиционера Алексея Навального. Следователи подозревают блогера в растрате средств некоммерческих фондов.

По данным следствия, для нужд ряда организаций, в том числе Фонда борьбы с коррупцией, Фонда поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонда правового обеспечения граждан и других, собрали пожертвования в размере 588 млн рублей, однако больше половины из этих средств Навальный потратил на личные нужды.