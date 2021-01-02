Коронавирус забрал еще 10 жизней в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки, с 1 по 2 января, зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб. Ввыздоровели 150 пациентов. 10 человек умерли, все — от COVID-19.

Таки образом, на утро 2 января, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае с начала пандемии составляет 33334 человека, в том числе 2202 ребенка.

Выздоровели 29 860 человек. Умерли — 1 563. При этом коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 898 человек. Остальные умерли по иным причинам, отмечают в оперштабе.

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1796 человек. Еще 1 061 пациент госпитализирован с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 401, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 116.

30 человек признаны бессимптомными вирусоносителями и находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Новые случаи выявлены:

Барнаул — 57,

Рубцовск — 17,

Славгород — 16,

Бийск — 15,

Заринск — 7,

Новоалтайск и Кулундинский район - по 6 заболевших,

Локтевский район — 5,

Алейск, Волчихинский, Павловский районы — по 4 заболевших,

Бурлинский, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Тогульский, Целинный, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Баевский, Благовещенский, Завьяловский, Заринский, Калманский, Каменский, Ключевский, Краснощековский, Михайловский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский районы – по 2 заболевших,

ЗАТО Сибирский, Бийский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кытмановский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.