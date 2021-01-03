Еще 208 заражений коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам зараженные распределились так: Барнаул – 61, Бийск – 24, Рубцовск – 14, Павловский район – 13, Локтевский район – 6, Косихинский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Новичихинский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Заринск, Бурлинский, Калманский, Первомайский, Смоленский районы – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Завьяловский, Залесовский, Михайловский, Родинский, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Славгород, Баевский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Табунский, Тогульский, Третьяковский, Троицкий, Угловский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 33 542 человека. Скончались за прошедшие сутки еще 14 пациентов (1577 с начала пандемии).

Ранее amic.ru писал, что во время новогодних праздников люди в любом случае будут контактировать, и после этого может произойти подъем заболеваемости коронавирусом, считает президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.

При этом специалист считает, что решение по усилениям или послаблениям ковидных ограничений нужно принимать в зависимости от тенденций после праздников. Она отметила, что просто взять и все закрыть – не лучший вариант, поскольку люди тоже устают от этого.