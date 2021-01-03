Алтайский сельчанин забрал у друга куртку и стал фигурантом дела

Полицейские задержали жителя Кытмановского района по подозрению в разбое, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что в ночное время в подъезде многоквартирного дома между друзьями произошла ссора, в ходе которой один из них забрал у другого куртку и скрылся. Ее стоимость оценили в пять тысяч рублей.

"Похищенную куртку сотрудники полиции изъяли по месту жительства задержанного, – уточнили в региональном главке МВД. – Как оказалось, он носил вещь и не собирался ее возвращать своему приятелю".

Против задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.