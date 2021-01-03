За сутки помощь алтайских спасателей потребовалась при трех ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

За сутки сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю выезжали на три ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства, не уточнив обстоятельства происшествий.

Как правило, помощь спасателей требуется, когда в результате аварии в искореженном транспортном средстве оказываются зажатыми люди.

"Если случилось загорание транспортного средства, то немедленно его тушат. Если ДТП без загорания, спасатели вскрывают капот и багажник, обесточивают автомобиль, – пояснили в региональном управлении МЧС России. – Затем специальным гидравлическим инструментом, точными движениями, вскрывают искореженные детали машины, мешающие извлечь пострадавших".

Спасатели призвали автолюбителей соблюдать ПДД, особенно дистанцию и скоростной режим, быть внимательными и осторожными. При выборе скорости следует учитывать не только установленные ограничения, но и погодные условия.

Раннее amic.ru писал, что три человека пострадали в результате лобового ДТП в Горно-Алтайске. 51-летняя местная жительница, управляя Toyota Corolla, ехала со стороны села Майма в сторону Горно-Алтайска. Женщина не выдержала безопасную дистанцию перед движущимся впереди автомобилем и попыталась избежать столкновения, выехав на встречную полосу.