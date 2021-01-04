Соцсети: лиса замерзла на ходу в Алтайском крае

В сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой запечатлена лиса, на ходу превратившаяся в кусок льда. При этом на спине у животного видна птица, которая, вероятно, пыталась согреться на еще теплом теле лисы, но тоже погибла.

По словам автора, видео снято недалеко от села Быстрый Исток, где утром температура опускалась ниже -45 °С. Однако многие пользователи соцсети отнеслись к ролику скептически, назвав его постановочным.

Как уже сообщал amic.ru, синоптики предупреждали, что минувшей ночью температура воздуха в Алтайском крае будет опускаться до 45 градусов мороза. В ночь с понедельника на вторник специалисты регионального Гидрометцентра обещают -30...-35 °С, местами до -42 градусов.