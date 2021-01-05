Такой день. Аномальные морозы и новогодние похитители алкоголя

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 209 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 168 пациентов, 15 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

Аномальные холода ожидают жителей нескольких регионов России в ближайшие дни. В Алтайском крае температура воздуха будет на 15-18 градусов ниже нормы.

Перед Новым годом в Барнауле мужчины украли из магазина алкоголь на 30 тысяч рублей. Теперь их ищут через социальные сети.

Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео, на котором житель города с лопатой чистит дорогу. Судя по записи, ранее по ней прошла снегоочистительная техника.

Детский сад № 273 в Барнауле назвали в честь пилотажной группы "Стрижи". В сентябре 2020 года ее участники посетили дошкольное учреждение.

Сотрудники ДПС в Змеиногорске помогли выбраться из снежного плена водителю внедорожника, который застрял во время морозов. Инцидент произошел 2 января неподалеку от биатлонного полигона.

Автомобиль загорелся во дворе дома по адресу Власихинская, 83, в Барнауле. Пожарные быстро смогли потушить огонь. Причина возгорания устанавливается.