Еще 15 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 209 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело 168 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 – 9.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 33 957 человек, в т.ч. 2242 ребенка. Выздоровели всего 30 392 (+168) человека. Умерло 1605 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 926 (+9) человек; иные причины смерти – 679 (+6) человек.

По состоянию на 5 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1830 человек. Кроме этого, 1054 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 391, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 107.