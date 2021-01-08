Торговый центр, ресторан и склад могут построить на Павловском тракте в Барнауле

Участки, на которых можно построить торговые центры и склады, выставят на торги в Барнауле. Земли находятся в федеральной собственности, поэтому всю документацию на лоты готовит институт "ДОМ.РФ", принадлежащий государству. Продавать территории регулятор планирует не раньше второго квартала 2021 года.
Что известно про земли?
Первый участок, который будет выставлен на аукцион, располагается напротив тепличного комплекса "Индустриальный" на Павловском тракте. Лот имеет общую площадь 26,23 га: он сформирован из трех разных по площади участков (11,68 га, 5,46 га, 9,08 га). Сейчас территория никак не используется, это лишь поля.
По информации "ДОМ.РФ", на земле можно построить объекты общественного питания и розничной торговли, объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты), а также "иные объекты, допустимые в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе".
Второй участок, который готовят к торгам, располагается в северо-западном направлении от пересечения улицы Просторной и Павловского тракта. Он имеет площадь 15,5 га и предназначен для строительства производственных предприятий, складов, оптовых баз, а также баз строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий.
Пока регулятор не сообщает, какой будет начальная цена объектов, размер ежегодной арендной платы и условия освоения земельных участков.
"Подарки" от государства
"ДОМ.РФ" не первый раз выставляет на торги участки в Барнауле. Осенью 2020 года госструктура объявила, что также в 2021 году планирует продать на аукционе землю в 413 га за селом Власихой. Огромная территория будет отдана под коттеджный поселок и социальные объекты.
Однако эксперты, опрошенные amic.ru, уверены: битвы среди желающих приобрести этот участок не будет. В пригороде Барнаула достаточно свободной земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. И не застроена она не из-за того, что ее кто-то держит в запасе, а потому что нет спроса.
Комментарии
А школы будут строить? А детский сад? Или смысла нет?
Почему-то так и не появилось уголовного дела против главаря мафии Карлитто.
Который продал землю напротив КП, выданную многодетным семьям.
И не модные адвокаты, ни письма президенту не помогли
Что построят и то хорошо.
Задолбали вы со своими детскими садами и школами! Колхозня, что будет жить в тех новостройках, добровольно отказалась от школ и детсадов. У них в деревнях чуть ли не индивидуальное обучение было в школах, т.к. учителей достаточно и детей немного. Но они предпочли город. Пусть учатся по скайпу теперь.
У нас торговых центров нехватает, а ты - школа.
8.01.2021 09:45
- гость -
А школы будут строить? А детский сад? Или смысла нет?
а зачем школа? дистант же есть.
Че за "двойные стандарты?" Эта же земля, входит в охранную зону подлета аэропорта, на равне с Новомихайловкой, Березовка, Новомихайловка и там строить вообще ничего нельзя! Дак с какого перепугу на этом участке разрешено строительство?
Ага ))) ! За завод ещё спроси ?
построили бы завод по производству телефонов и компьютеров нового поколения
Какой дет сад в промзоне? что вы такое спрашиваете?