Торговый центр, ресторан и склад могут построить на Павловском тракте в Барнауле

Участки, на которых можно построить торговые центры и склады, выставят на торги в Барнауле. Земли находятся в федеральной собственности, поэтому всю документацию на лоты готовит институт "ДОМ.РФ", принадлежащий государству. Продавать территории регулятор планирует не раньше второго квартала 2021 года.

Что известно про земли?

Первый участок, который будет выставлен на аукцион, располагается напротив тепличного комплекса "Индустриальный" на Павловском тракте. Лот имеет общую площадь 26,23 га: он сформирован из трех разных по площади участков (11,68 га, 5,46 га, 9,08 га). Сейчас территория никак не используется, это лишь поля.

По информации "ДОМ.РФ", на земле можно построить объекты общественного питания и розничной торговли, объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты), а также "иные объекты, допустимые в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе".

Второй участок, который готовят к торгам, располагается в северо-западном направлении от пересечения улицы Просторной и Павловского тракта. Он имеет площадь 15,5 га и предназначен для строительства производственных предприятий, складов, оптовых баз, а также баз строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий.

Пока регулятор не сообщает, какой будет начальная цена объектов, размер ежегодной арендной платы и условия освоения земельных участков.

"Подарки" от государства

"ДОМ.РФ" не первый раз выставляет на торги участки в Барнауле. Осенью 2020 года госструктура объявила, что также в 2021 году планирует продать на аукционе землю в 413 га за селом Власихой. Огромная территория будет отдана под коттеджный поселок и социальные объекты.

Однако эксперты, опрошенные amic.ru, уверены: битвы среди желающих приобрести этот участок не будет. В пригороде Барнаула достаточно свободной земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. И не застроена она не из-за того, что ее кто-то держит в запасе, а потому что нет спроса.