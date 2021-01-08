Ель за 20 млн рублей. Эксперты оценили траты сибирских городов на празднование Нового года

Пандемия коронавируса внесла коррективы в новогодние каникулы россиян. Власти большинства регионов Сибири отменили массовые мероприятия и запретили корпоративы. Праздничное настроение горожанам поднимали лишь ледовые городки, елки и иллюминации. На них власти Красноярска, Омска, Новосибирска и Барнаула не поскупились: по информации "ФедералПресс", траты крупнейших сибирский городов на подготовку к Новому году-2021 оказались больше, чем год назад.

Красноярск

Красноярск потратил на новогоднее оформление 49,3 млн рублей – это почти в два раза больше, чем в 2019-м. Большая часть средств ушла на городскую елку высотой 46 метров: ее взяли в аренду за 16 млн рублей, еще 3,7 млн рублей потратили на установку фундамента. Деньги также ушли на новогодние фигуры и ледовые городки в разных районах города.

Омск

Предпраздничные затраты Омска оцениваются в 29 млн рублей. Это на 5 миллионов рублей больше, чем при подготовке к наступлению 2020 года. На светодиодные конструкции, флаги и баннеры направили 3,7 миллиона рублей (на 200 тысяч больше, чем годом ранее).

Новогоднее настроение горожанам создавали 22-метровая ель в парке имени 30-летия ВЛКСМ, собранная из нескольких десятков сосен, а также пятиметровая ель из ледяных блоков в Выставочном сквере.

На развлекательные мероприятия (какие именно – не уточняется) в бюджете было заложено 78 тысяч рублей, а отмена благотворительных елок губернатора и мэра позволила сэкономить около 4,4 млн рублей – такая сумма была потрачена год назад.

Новосибирск

Стоимость всего праздничного оформления Новосибирска не озвучивалась, но известно, что главная елка обошлась в 5 миллионов рублей. Еще 1 млн рублей потрачено на установку искусственной уличной сосны высотой около 22 метров. Она украшена 600 шарами и гирляндой.

Также мэрия Новосибирска распорядилась украсить часть улицы Ленина, построить каток напротив оперного театра и ледовый городок в Первомайском сквере.

Барнаул

Новогодние расходы Барнаула достигли 16,7 млн рублей – это почти вдвое больше, чем в 2019 году (7,9 млн рублей). Еще в начале декабре 2020 год в администрации города объяснили, что большая часть средств (10,3 млн) уйдет на заготовку льда (в том числе для районных площадок), установку главной елки на Сахарова, а также строительство и демонтаж ледового городка.

Средства также пошли на новогоднее оформление города: виньетки, украшения на столбы, светодиодные перетяжки. Иллюминация и ледовые композиции были установлены на площади Сахарова и в разных частях города. А вот от любых мероприятий, в том числе от фейерверков, было решено отказаться по эпидемиологическим соображениям.