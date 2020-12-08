Главный новогодний городок Барнаула за год подорожал вдвое

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле 6 декабря стартовали работы по установке главного новогоднего городка. Сейчас на площади Сахарова уже монтируют 32-метровую зеленую красавицу и новые светодиодные перетяжки. Больших горок было решено не возводить, но юных барнаульцев порадуют несколькими небольшими, сообщили в мэрии. Также здесь запланировано 14 ледовых барельефов, снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и символ наступающего года – Бык, сделанный изо льда.
Из новшеств в этом году будут светодиодные фигуры на столбах в виде бокалов, пять 35-метровых светодиодных перетяжек, а со стороны улицы Молодежной подвесят новый светящийся герб Барнаула. Кроме этого, на проспекте Ленина установят 130 новых светодиодных виньеток взамен старых, эксплуатируемых с 2015 года. "Стоимость всех работ, включая монтаж, демонтаж и все нововведения по иллюминации, составит в этом году 16,7 млн рублей", - рассказал заместитель председателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу Иван Гармат.Отметим, что в прошлому году установка новогоднего городка обошлась городу в два раза меньше - 8,7 млн рублей.
Все работы должны закончить к 25 декабря. Демонтируют снежный городок 15 января. Официального открытия и праздничных гуляний из-за сложной эпидобстановки в этом году, увы, на площади Сахарова не будет.
Комментарии
откатики еще никто не отменял
Ну раз количество мероприятий уменьшилось, то нужно повышать цену, чтобы прежний профит получить.
Вот вчера полицаи гордились, что поймали мужика который несколько деревьев срубил. А тут в открытую миллионы воруют, а полицаи, следователи, и прокуратуры этого не видят.
горки ниже, цены выше - наглость администрации
Какая там официальная инфляция от кремлевских экономистов? 3,7% или все 4%?
как же так, инфляция только 2%
А зачем тогда громоздить городок, перекрывать проспект? Сделали бы в менее оживленном месте
10:09
Ты просто красноярцев не знаешь.
Дайте Франку поработать!
8.12.2020
10:02 Гость
"Какая там официальная инфляция...3,7% или все 4%?"
Как говориться - в нашем магазине разные цены на одни и те же товары!
Для, что для НИХ, то дорожает больше, то, что для НАС очень мало, а для ЛЬГОТ и Выплат вообще все дешевеет!
Этож сколко более полезного можно было сделать за эти бабосы.
Колесо обозрения стоит. Амик месяца три назад писал, что его демонтируют.
Вы че тут разорались куры? Вы докажите что кто то что то украл..... Вот вас бы к статье привлечь как клевета
В социальной сфере все задачи выполнены? А, ну тогда, можно и пилить . И сумму в 2 раза больше. Рожа не треснет у Томенко и пришных, прихвостня единоросского
?!?
Может лед возят из кош-агача.
8.12.2020 10:46
Дмитрий
Ограничения есть на массовые мероприятия, так зачем все это строить тогда? Можно было и без елки пережить, раз такие тяжёлые времена.
8.12.2020 10:46
Дмитрий ты, петух, сиди на шесте и клюй по зернышку. (Куры)
26 ноября 2019
Главная елка Новосибирска обойдется в миллион рублей
Искусственная елка высотой 22 метра будет та же самая, что и в прошлом году, - пояснили в ведомстве. - Только на ней к празднику заменили хвою: на нее было потрачено 315252 рубля.В копеечку бюджету обойдется и сама установка и демонтаж новогоднего дерева: на эти цели будет потрачено 632001,66 рублей.
Какие 16,7 млн рублей? За что?
Трамваи из моськи своим ходом Казань проехали
11:09
- гость -
Может лед возят из кош-агача.
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Лёд будут возить из подочковья самого Сарумана. Будет подплавлен по краям слегка.
Прокурорские только бабами и дитями занимаются ???
Какой лёд, вы что? За эти деньги скульптуры из мороженного, шоколада и замёрзшего пива должны быть.
Да за такие бабки там мавзолей можно построить, а не 2-х недельную времянку.
А кому нужны эти городушки, если все запрещено? Да еще и за такие деньги!!!