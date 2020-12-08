Главный новогодний городок Барнаула за год подорожал вдвое

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В Барнауле 6 декабря стартовали работы по установке главного новогоднего городка. Сейчас на площади Сахарова уже монтируют 32-метровую зеленую красавицу и новые светодиодные перетяжки. Больших горок было решено не возводить, но юных барнаульцев порадуют несколькими небольшими, сообщили в мэрии. Также здесь запланировано 14 ледовых барельефов, снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и символ наступающего года – Бык, сделанный изо льда.

Из новшеств в этом году будут светодиодные фигуры на столбах в виде бокалов, пять 35-метровых светодиодных перетяжек, а со стороны улицы Молодежной подвесят новый светящийся герб Барнаула. Кроме этого, на проспекте Ленина установят 130 новых светодиодных виньеток взамен старых, эксплуатируемых с 2015 года. "Стоимость всех работ, включая монтаж, демонтаж и все нововведения по иллюминации, составит в этом году 16,7 млн рублей", - рассказал заместитель председателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу Иван Гармат.Отметим, что в прошлому году установка новогоднего городка обошлась городу в два раза меньше - 8,7 млн рублей.

Все работы должны закончить к 25 декабря. Демонтируют снежный городок 15 января. Официального открытия и праздничных гуляний из-за сложной эпидобстановки в этом году, увы, на площади Сахарова не будет.