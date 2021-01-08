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Поближе к земле. Из-за пандемии в Барнауле резко выросли цены на дома и участки

, ИА "Амител"
За год частные дома подорожали почти на 20%
Дом на земле / Фото: amic.ru

Дом на земле / Фото: amic.ru

В 2020 году спрос на дома и земельные участки в Барнауле резко вырос. Вместе с ним увеличились и цены. По информации "Алтайского портала недвижимости", в декабре 2020 квадратный метр частного дома стоил в среднем 40 043 рубля: это почти на 20% больше, чем в январе 2020-го (32 985 рублей). Если взять, например, дом 100 квадратных метров, то его стоимость в итоге увеличилась почти на 700 тыс. рублей (с 3,2 млн до 4 млн рублей).

Рост цен на земельные участки в прошлом году был еще более активным. Так, за с января по декабрь средняя цена одной сотки выросла с 230 тыс. рублей до 387 тыс. рублей (то есть на 157 тыс. рублей).

Эксперты, опрошенные amic.ru, уверены, что интерес к недвижимости спровоцировали пандемия коронавируса: многие барнаульцы стали воспринимать частные дома как некую свободу. Такого ажиотажного спроса, который был в 2020 году, риелторы не помнят.  

"Спрос настолько активен, что этот рынок кардинально меняется. Были случаи, когда люди не могли продать загородное жилье несколько лет. Они были готовы сделать огромный дисконт, но желающих приобрести их дома просто не было. Сейчас эти объекты "ушли", – ранее сообщила amic.ru председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере АлтТПП Марина Ракина.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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