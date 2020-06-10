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"У людей "перещелкнуло". Как коронавирус изменил рынок недвижимости Барнаула

, ИА "Амител"
В Барнауле весной был повышенный спрос на жилье, которого никто не ожидал
Многоквартирные дома в Барнауле / Фото: amic.ru

Многоквартирные дома в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула в апреле-мае 2020 года массово приобретали загородные дома, коттеджи и дачи. За этот период были проданы даже те объекты, которые годами не могли найти покупателей. Повышенный спрос в городе наблюдается и на новостройки, и на вторичное жилье. Риелторы шокированы: никто и представить не мог, что кризис и пандемия оживят рынок недвижимости города.

С этажей – на землю

Весной спрос на загородное жилье в Барнауле растет ежегодно. Этот рынок практически "умирает" зимой, и продажи, показы, бронирование возобновляются с приходом тепла. Но такого ажиотажа, который наблюдается с начала апреля 2020 года, специалисты по недвижимости не помнят. 

"Спрос настолько активен, что этот рынок кардинально меняется. Были случаи, когда люди не могли продать загородное жилье несколько лет. Они были готовы сделать огромный дисконт, но желающих приобрести их дома просто не было. Сейчас эти объекты "ушли", – говорит председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере АлтТПП Марина Ракина.

Риелторы города отмечают, что загородное жилье барнаульцы воспринимают как некую свободу. Многие горожане задумались: "Что будет, если наступит вторая волна коронавируса? Если ограничения сохранятся намного дольше, чем все ожидают?". Такие мысли и подводят их к приобретению домов и коттеджей. 

"В голове у людей "перещелкнуло", они сменили ориентиры и поняли, что квартира в многоэтажном доме – не самое выгодное жилье. Особенно если оно малогабаритное. Барнаульцы думают о расширении пространства, о том, чтобы у каждого члена семьи был свой "угол" для  дистанционной работы и учебы", – говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никтеев.

По словам Марины Ракиной, не только пандемия повлияла на рынок загородного жилья, но и "сельская ипотека". Эта программа – часть большой государственной кампании по развитию сел. Правительство страны рассчитывает, что программа удержит в деревнях молодежь и привлечет в село городских жителей. 

В Алтайском крае льготную ипотеку пока выдает только Россельхозбанк, ставка составляет 2,7-3%. За три месяца работы программы на Алтае подано свыше 1800 заявок. Из-за активного спроса на загородное жилье растут и цены: в среднем за 2,5 месяца стоимость дач, домов и коттеджей стала выше на 10-15%. 

"Жители Барнаула оформляют ипотеку и приобретают дома за пределами городского округа. Это главное условие программы. Хорошо разбирают дачи за 400-600 тысяч рублей, а также земельные участки, которые находятся около Барнаула, например, на территории Новоалтайска", – говорит Марина Ракина.

Жилье на курорте и в горах

Интересуются жители Барнаула не только домами в пригороде, но и в других городах и районах края. Большой популярностью пользуется Белокуриха. Часть покупателей домов, коттеджей, дач, участков в городе-курорте – жители других регионов страны. Они переезжают на Алтай, из Москвы, Подмосковья и других городов европейской части России, отмечают эксперты.

Впервые о такой тенденции риелторы Барнаула заговорили в начале апреля. За два месяца она не стала массовой, но единичные запросы специалистам по недвижимости продолжают поступать. 

"Жильем на Алтае интересуются в основном пенсионеры, которые, как утверждают медики, больше подвержены риску осложнений при заболевании. Сейчас вирусу предрекают еще один виток развития – осенний. Чтобы уберечь себя, пенсионеры уезжают подальше из очагов, в более безопасные регионы. Жилье в Москве, Санкт-Петербурге и других городах они сдают, а на сбережения приобретают жилье на Алтае. Есть те, кто несколько лет назад уехали из Алтайского края, но жилье здесь не продали. Во время пандемии они вернулись на малую родину", – говорит Марина Ракина.

Барнаульцы, не нашедшие интересных вариантов в Белокурихе, обращаются к рынку соседней Республике Алтай. Здесь они покупают готовые дома до 2,5 млн рублей и участками для строительства. Риелторы этого региона уверены: спрос на жилье снизился или остался бы на уровне прошлого года, если бы не сельская ипотека.

"Покупатели из регионов в Горном Алтае всегда были, но эта программа привлечет их еще больше", – говорит руководитель агентства недвижимости "Гравитон" Ирина Снитко.

Бум на новостройки

В апреле-мае риелторы наблюдали большой интерес к новостройкам в Барнауле. Всплеск продаж произошел еще в марте, когда курс рубля по отношению к доллару резко обвалился. Многие горожане, имевшие накопления, по словам экспертов, забирали их из банков и вкладывали в долевки, которые подорожали в среднем на 10%.

После введения в конце апреля программы льготной ипотеки под 6,5% спрос стал еще выше. Продажам новостроек, отмечают специалисты, не помешали ни самоизоляция, ни закрытие регцентров, ни уход офисов продаж застройщиков на удаленку.

"Многие агентства недвижимости внедрили онлайн-просмотры квартир, оформление документов по электронной почте, нас поддержали многие банки, застройщики перешли на электронную регистрацию. Все стараются сделать так, чтобы покупатели проводили минимум времени общественных заведениях, местах, в два клика оформляли сделки", – отмечает Марина Ракина.

В период пандемии активизировались и барнаульцы, у которых были государственные сертификаты на покупку жилья по программе "Молодая семья", выросло число обращений и от семей с маткапиталом, от многодетных. Многие именно сейчас задумались о покупке жилья.

"Люди инвестируют в жилье, кризис "подстенгул" тех, кто долго думал, откладывал, искал варианты. Конечно, некоторых "спровоцировала" ипотека в 6,5%. Семьи оформляют кредит, а сертификат используют как первоначальный взнос. Ежемесячный платеж получается минимальный", – говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова.

Растущий рынок вторички

Чуть хуже на этом фоне выглядит вторичный рынок, говорят риелторы. Из-за льготной ипотеки на новостройки он потерял часть покупателей. Однако за последние несколько недель и здесь растет число обращений. 

"Вторичный рынок в период пандемии замер, но сейчас мы наблюдаем повышенный спрос. Такая активность традиционного бывает весной, а сейчас она перетекла в лето. Вторичным жильем интересуются те, кто не может ждать, пока дом будет достроен. Кроме того, не у всех есть возможность после сдачи квартиры делать ремонт. Кому-то нужен вариант "заезжай и живи", – говорит Лариса Мельситова.

Весной в Барнауле впервые зародилась тенденция продажи арендных квартир. Этот бизнес уже не приносит большого дохода, рынок перенасыщен предложением, цены просели на 15-20% и найти арендаторов сложно. Эти лоты пополнили рынок аренды, а увеличившийся объем предложений не дает расти ценам. Пока они держатся на уровне начала 2020 года. 

"Невостребованные арендные квартиры собственники выставляют на продажу. Деньги от продажи вкладывают в другие сферы или покупают, например, коммерческие помещения до 5 млн рублей", – говорит Лариса Мельситова.

Риелторы уверены: до конца 2020 года на рынке недвижимости Барнаула могут зародиться и другие тенденции, способные изменить его отдельные сегменты. Пока эксперты с точностью не могут сказать, сохранится ли такой повышенный спрос на жилье летом и осенью, будут ли и дальше расти цены на дома, дачи и новостройки. Все зависит от того, когда страна и Алтайский край победят коронавирус, считают риелторы.

"Все еще может кардинально измениться в ближайшие месяцы. Еще неизвестно, будет ли вторая волна вируса, вернемся ли мы осенью к режимам самоизоляции и карантина, как долго COVID-19 будет властвовать на земле. Все, что происходит сейчас на рынке недвижимости – длительные и глубинные процессы, их последствия для рынка пока невозможно оценить, нам это только предстоит", – резюмирует Константин Никитеев.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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