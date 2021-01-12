Девять лет ожидания. В Барнауле построят Центр детской хирурги и урологии

Проект нового корпуса КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства"/ Фото: ksar.barnaul-adm.ru

Архитекторы Барнаула утвердили проект нового хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства. Его возведут на ул. Гущина, 179. В здании откроют первое в регионе отделение детской урологии, а также нейрохирургии. Всего девять лет понадобилось на согласование и утверждение проекта корпуса, еще пара лет уйдет на строительство.

Что известно о новом корпусе?

Здание в восемь этажей общей площадью 19 тысяч квадратных метров построят между краевой детской больницей и перинатальным центром. В новом хирургическом корпусе разместят приемно-диагностическое отделение, отделение лучевой диагностики, реанимационный консультативный педиатрический центр, офтальмологии, ортопедии, детской хирургии, онкологии, реанимации, а также операционное отделение, а также травмпункт и современную лабораторию. Стационар корпуса будет рассчитан на 165 коек.

Центр хирургии, по словам врачей, решит сразу несколько важных задач. В нем будут оказывать хирургическую помощь новорожденным и детям, которых сейчас направляют в больницы для взрослых, – это неудобно для пациентов и их родителей.

Также в корпусе начнут лечить малышей с аномалиями развития и черепно-мозговыми травмами: пока из-за отсутствия отделения нейрохирургии их отправляют в Новосибирск.

Стоимость строительства объекта, которую называли в Минздраве в 2020 году, составляет 1,5 млрд рублей. Изменилась ли цена здания сейчас – пока не уточняется. На возведение корпуса, по предварительным оценкам, уйдет два года. Кто именно будет строить новый корпус, пока неизвестно: мэрии только предстоит найти подрядчика через аукцион.

О том, что хирургический центр необходим Барнаулу, говорили с 2012 года. Но возводить его решили только в 2018 году, когда регион посетил министр труда и соцзащиты России (эту должность он покинул 15 января 2020 года), куратор региона Максим Топилин. Федеральный чиновник проект одобрил и обещал помочь краю с его строительством.

Весной 2020 года проект корпуса прошел госэкспертизу, а в декабре 2020 – градостроительный совет. Архитекторы единогласно рекомендовали проект к реализации.

Что известно о Центре охраны материнства и детства?

В КГБУЗ "Алтайский краевой центр охраны материнства и детства", который называют педиатрическим кластером, сформирован в начале 2019 года. В него вошли Алтайская краевая клиническая детская больница, Перинатальный центр Алтайского края и Городская детская больница № 2.

Центр создан для повышения доступности и качества медицинской помощи будущим матерям и детям, снижения младенческой смертности в Алтайском крае.

Ежегодно в стационаре учреждения проходят лечение почти 19 тыс. пациентов.