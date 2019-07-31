Все простые и "лобовые" решения уже опробованы, поэтому экономике Алтайского края нужен нестандартный подход для борьбы с бедностью. Об этом 30 июля заявили министр труда и соцзащиты России Максим Топилин и губернатор региона Виктор Томенко после совещания, посвященного созданию программы опережающего развития края. Документ должен быть готов к 1 сентября, когда его положат на стол главе правительства Дмитрию Медведеву.

1,3 миллиарда на медицину

Во время визита в Барнаул Максиму Топилину показали Центр охраны материнства и детства, в котором необходимо строить новый хирургический корпус. Министр хоть и не отвечает за медицину в правительстве страны, но поддержал попытки краевых властей войти в федеральную программу "Здравоохранение". Она начнет действовать с 2020 года. Планируется строительство хирургического корпуса. Для этого нужна федеральная поддержка в размере 1,3 миллиарда рублей, которые пойдут на строительство восьмиэтажного корпуса на 165 коек с семью хирургическими отделениями. Кроме того, новый корпус позволит решать проблемы оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Совещание за закрытыми дверями

Обсуждение будущих мер по развитию края прошло за закрытыми дверями в АКЗС. Журналистам позволили послушать только первые несколько выступлений. Представители оппозиционных партий пожаловались, что на встречу с министром позвали только руководителей фракций. Многие депутаты не смогли обсудить конкретные проблемы муниципалитетов.

Всего во время визита Топилина прошло семь стратегических сессий с участием местных и федеральных чиновников, на которых обсуждались предложения, что именно может войти в программу. Это "Экономика", "Ускоренное развитие агропромышленного комплекса. Международная кооперация и экспорт", "Уровень жизни населения: структура бедности, структура рынка труда и доходов населения, занятость населения, социальная защита", "Среда для жизни (жилищные условия, доступность, качество городской среды, качество окружающей среды)", "Здравоохранение", "Образование", "Культура и спорт". Всего на рассмотрение было вынесено более ста предложений для включения в проект программы.

Без "лобовых" решений

Никаких громких заявлений для прессы после окончания совещания не было сделано. Понятно, что стратегию развития будут дорабатывать совместно правительство края и Министерство труда и соцразвития. На это еще есть один месяц. После этого экспертная группа отберет самые нестандартные пути развития экономики Алтайского края и борьбы с бедностью. Из выступления Максима Топилина становится понятно, что на начальном этапе это будут решать дополнительным финансированием из федерального бюджета. В 2020 году на эти цели 13 регионам будет направлено 7 миллиардов рублей. Деньги небольшие, но главная задача – отработать технологию.

"Алтайский край со следующего года будет включен в три программы, в том числе в программу развития системы долговременного ухода. Если говорить о контракте, то в следующем году Алтайский край получит более 250 миллионов рублей на софинансирование этих проектов", – сказал Максим Топилин.

Министр объяснил, что более 40% населения Алтайского края задействовано в сельском хозяйстве. Именно это одна из основных причин низких доходов населения. Поэтому зарплаты врачей в крае на фоне средней по региону выглядят высокими, но по сравнению с другими субъектами страны – низкие.

Максим Топилин добавил, что совместно с губернатором Виктором Томенко они разработают план ускоренного экономического развития.

"Все простые решения, "лобовые", уже давно использованы. Сегодня мы работаем над тем, чтобы подойти нестандартно к решению существующих в крае проблем. Мы должны быть реалистами, смотреть трезво на вещи. Все-таки 10 субъектов Российской Федерации работают над такими программами, в том числе соседние республики Тыва и Алтай. В каждом регионе немало проблем, требующих огромного объема средств. Наверное, сегодня не представляется возможным такое количество средств отвлечь откуда-то и выделить на решение всех проблем. Важно, скорее, понимание, что эти проблемы признаются на уровне федеральных органов власти. По ним есть планы действий, они не сиюминутные, рассчитанные на ближайшие пять-шесть лет. И если последовательно в разумных объемах аккумулировать средства и заниматься их решением, то виден свет в конце тоннеля, и можно рассчитывать на результаты", – подвел итог работе группы по развитию региона губернатор Виктор Томенко.



