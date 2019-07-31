Все простые и "лобовые" решения уже опробованы, поэтому экономике Алтайского края нужен нестандартный подход для борьбы с бедностью. Об этом 30 июля заявили министр труда и соцзащиты России Максим Топилин и губернатор региона Виктор Томенко после совещания, посвященного созданию программы опережающего развития края. Документ должен быть готов к 1 сентября, когда его положат на стол главе правительства Дмитрию Медведеву.
1,3 миллиарда на медицину
Во время визита в Барнаул Максиму Топилину показали Центр охраны материнства и детства, в котором необходимо строить новый хирургический корпус. Министр хоть и не отвечает за медицину в правительстве страны, но поддержал попытки краевых властей войти в федеральную программу "Здравоохранение". Она начнет действовать с 2020 года. Планируется строительство хирургического корпуса. Для этого нужна федеральная поддержка в размере 1,3 миллиарда рублей, которые пойдут на строительство восьмиэтажного корпуса на 165 коек с семью хирургическими отделениями. Кроме того, новый корпус позволит решать проблемы оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями.
Совещание за закрытыми дверями
Обсуждение будущих мер по развитию края прошло за закрытыми дверями в АКЗС. Журналистам позволили послушать только первые несколько выступлений. Представители оппозиционных партий пожаловались, что на встречу с министром позвали только руководителей фракций. Многие депутаты не смогли обсудить конкретные проблемы муниципалитетов.
Всего во время визита Топилина прошло семь стратегических сессий с участием местных и федеральных чиновников, на которых обсуждались предложения, что именно может войти в программу. Это "Экономика", "Ускоренное развитие агропромышленного комплекса. Международная кооперация и экспорт", "Уровень жизни населения: структура бедности, структура рынка труда и доходов населения, занятость населения, социальная защита", "Среда для жизни (жилищные условия, доступность, качество городской среды, качество окружающей среды)", "Здравоохранение", "Образование", "Культура и спорт". Всего на рассмотрение было вынесено более ста предложений для включения в проект программы.
Без "лобовых" решений
Никаких громких заявлений для прессы после окончания совещания не было сделано. Понятно, что стратегию развития будут дорабатывать совместно правительство края и Министерство труда и соцразвития. На это еще есть один месяц. После этого экспертная группа отберет самые нестандартные пути развития экономики Алтайского края и борьбы с бедностью. Из выступления Максима Топилина становится понятно, что на начальном этапе это будут решать дополнительным финансированием из федерального бюджета. В 2020 году на эти цели 13 регионам будет направлено 7 миллиардов рублей. Деньги небольшие, но главная задача – отработать технологию.
"Алтайский край со следующего года будет включен в три программы, в том числе в программу развития системы долговременного ухода. Если говорить о контракте, то в следующем году Алтайский край получит более 250 миллионов рублей на софинансирование этих проектов", – сказал Максим Топилин.
Министр объяснил, что более 40% населения Алтайского края задействовано в сельском хозяйстве. Именно это одна из основных причин низких доходов населения. Поэтому зарплаты врачей в крае на фоне средней по региону выглядят высокими, но по сравнению с другими субъектами страны – низкие.
Максим Топилин добавил, что совместно с губернатором Виктором Томенко они разработают план ускоренного экономического развития.
"Все простые решения, "лобовые", уже давно использованы. Сегодня мы работаем над тем, чтобы подойти нестандартно к решению существующих в крае проблем. Мы должны быть реалистами, смотреть трезво на вещи. Все-таки 10 субъектов Российской Федерации работают над такими программами, в том числе соседние республики Тыва и Алтай. В каждом регионе немало проблем, требующих огромного объема средств. Наверное, сегодня не представляется возможным такое количество средств отвлечь откуда-то и выделить на решение всех проблем. Важно, скорее, понимание, что эти проблемы признаются на уровне федеральных органов власти. По ним есть планы действий, они не сиюминутные, рассчитанные на ближайшие пять-шесть лет. И если последовательно в разумных объемах аккумулировать средства и заниматься их решением, то виден свет в конце тоннеля, и можно рассчитывать на результаты", – подвел итог работе группы по развитию региона губернатор Виктор Томенко.
Комментарии
"Одним из месте," - как то фраза как то криво...не?
А вообще все просто.....бабки направят в край на развитие....а людям легче не станет, иоб все предприятия частыне в крае - либо московские, что еще хуже. В иотоге бабло распилят под предлогом благоустройства ЖД вокзала частного, за бюджетный счет, и других значимых объектов на видном месте. А люди как были нищими так и останутся
бедность населения не порок, а большое свинство больших чиновников
Какой цинизм!
Нет конкретного плана.
31.07.2019 12:17
Пенсионер из
А план и не нужен, нужны красивые слова, и все будет в скором будущем)
Бедность не отступит под ударами указов и заявлений.
Проблема Топилина или другого чиновника, выходящего на поединок с нищетой, заключается в неадекватном определении целей. Когда чиновник рассуждает о победе над бедностью, что именно он имеет в виду? Как эта победа должна выглядеть? Вырастут зарплаты самых низкооплачиваемых работников? Звучит прекрасно, но если доходы граждан превысят уровень прожиточного минимума на сто, на двести или даже на тысячу рублей, будет ли это означать, что граждане живут хорошо, и бедность преодолена?
Главная причина бедности в России состоит в том, что государство забирает себе все средства, а раздает их кому и когда сочтет нужным
В России, о богатстве которой не говорил только ленивый, бедность имеет искусственный, рукотворный характер. Она является прямым результатом дурного управления, цинизма и лицемерия правителей, бандитов у власти и огромного, растянувшегося на четыре века самодержавия, не прекращенного и поныне.
Признание проблемы - уже прорыв! При Карлине срывали плакаты и билборды Яблока о нищем крае, но никто в том числе и Богданыч до сих пор не наказан! Ну, а как нонешний ставленник может бороться с бедностью, если его вождь эту бедность и насаждает, против незаменимого пойдет?!
победить бедность легко. у большинства людей зп в алтайском края минималка по документам. выведут из тени - и все успех. но человек сколько получал столько и получит
Надо ввести налог на бедность. Тогда быть бедным станет невыгодно и все начнут срочно богатеть...
у них один метод борьбы с бедностью повышение цен, тарифов
Всех бедных отправят в Монголию.
Там где Абрамовичи оставляют миллиарды долларов бывшим женам, кто то должен быть нищим и оплачивать этот праздник...
31.07.2019 12:37
петух с докучаево
Вот ты петух тут кукарекаешь что надо сделать все официально, а теперь подумай а если все сделать официально то частник сможет существовать?! Да тут сразу многие конторы на клюшку можно закрывать и расходиться. Понятное дело ты сидишь в своем гнезде и за тебя решает начальство как им выйти с минимальными потерями.
Многие получают копейки, какой толк от этих больниц, если все равно будет платно!
Как депутаты и чиновники могут бороться с тем, что сами и порождают отбирая последнее у народа для себя зажравшихся!
Партия «Единная Россия» обнаглела до крайности : вижу кое-где рекламные щиты, где они себе приписывают дела, допустим, строительство Крымского моста! Это беспредельное хамство - на деньги налогоплательщиков строятся объекты, а ЕР приписывает себе эти дела! Я плачу налоги, да и миллионы граждан тоже, не для того чтобы «единороссы» присваивали себе «авторитет» добрых дел!
Перед распадом СССР искусственно создавался дефицит товаров. Товары откровенно сгнаивались на складах, это приводило к общей напряжённости и прочим типичным проблемам "низы не хотят". Сейчас всячески создаётся дефицит денег в стране. Когда ждать? Хочу заранее спичек/соли прикупить.
17-22
У нормальных людей уже давно килограмм по 10 соли и по десятку коробков спичек затарено))
Тут и к бабке не ходи: просто дайте людям работать. Не мешайте просто, сделайте какую-нибудь адекватную по цене и доступности патентную систему, возродите с/х кооперацию. Короче, дайте людям вдохнуть свежего воздуха.
а кто в этом хирургическом корпусе работать-то будет? АУ...!
в кармане уже зажгло - быстрее деньги распилить?
Вот этот плюгавый борцун с бедностью - один из тех, кто спроворил нам пенсионную реформу. Они залезли в карман каждому гражданину России на сумму в размере пенсионных выплат за 5 лет, то есть около 1миллиона рублей, еще раз - ограбили КАЖДОГО. Теперь они ездят по стране и дарят мальчикам и девочкам, кто ipad, кто ноутбук, кто щенка. Благодетели.