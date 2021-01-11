142 единицы снегоуборочной техники выведут на дороги Барнаула в ночь на 12 января

В ночь с 11 на 12 января МБУ "Автодорстрой" выведет на улицы города 142 единицы техники. В работах задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики, пишет пресс-служба мэрии.

"Сегодня планируется вывоз снега с проспектов Ленина, Красноармейского, Строителей, Комсомольского, участков улиц Партизанской, Короленко, Анатолия, Гоголя, Георгиева, 50 лет СССР, Г. Исакова, Малахова, А. Петрова и других", – говорится в сообщении.

МБУ "Автодорстрой" призывает автомобилистов отказаться от использования общественного транспорта, быть осторожными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее amic.ru писал о том, что несколько парковок в Барнауле закроют для работы снегоуборочной техники.