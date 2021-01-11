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В Барнауле дети обливают прохожих горячей водой

, ИА "Амител"
Родителей просят обратить внимание на подобные шалости
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

Жительница города в сообществе Barnaul 22 рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней у дома № 58 по Северному Власихинскому проезду.

По словам автора поста, когда она проходила мимо дома, рядом с ней пролетел поток горячей воды. Девушка предположила, что это был именно кипяток (ее предположение основано на обильном испарении жидкости). 

"Следом слышу детский смех и, подняв голову, вижу в окнах лоджии детей на третьем этаже, поспешно закрывающих окно. Надеюсь, их родители или соседи увидят этот пост и объяснят, что лить кипяток на прохожих – плохая идея", – добавила жительница города. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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