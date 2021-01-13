14 пациентов с ковидом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1703.

За прошедшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 199 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 35 556 человек. Выздоровели 31 950 человек (+180 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 56, Бийск – 18, Рубцовск – 18, Яровое, Первомайский район – по 7 заболевших, Славгород, Благовещенский, Кулундинский, Тальменский районы – по 6 заболевших, Косихинский, Новичихинский, Павловский районы – по 5 заболевших, Зональный, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Калманский, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Тогульский, Троицкий, Угловский районы – по 3 заболевших, Егорьевский, Краснощековский, Курьинский, Панкрушихинский, Рубцовский, Целинный районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Заринск, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Локтевский, Солонешенский, Тюменцовский, Усть-Пристанский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 345 пациентов, из них 102 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1032 койки.