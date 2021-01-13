Мошенники продают барнаульцам куски пенопласта в красивых коробках

Жителей Барнаула предупреждают о мошенниках, которые ходят по квартирам и представляются сотрудниками МЧС. За 7 тысяч рублей они предлагают купить устройство пожаротушения, которое на самом деле является куском пенопласта.

"По квартирам ходят "предприниматели", которые представляются сотрудниками МЧС, якобы проверяют систему вентиляции и тут же начинают предлагать свой товар. Автоматическое устройство порошкового пожаротушения Finfire", – пишут в сообществе Barnaul 22.

По словам автора поста, в модной коробке лежит кусок пенопласта с тремя проводами, который предлагают купить за 7 тысяч рублей. Родители женщины, которая предупредила барнаульцев, попались на удочку аферистов и отдали им деньги.

Ранее amic.ru писал о том, что мошенники обманывают желающих купить вакцину от коронавируса. Злоумышленники предлагают фиктивные справки об отсутствии ковида и создают фейковые ссылки с предложением о покупке лекарств.