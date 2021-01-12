Мошенники наживаются на желающих купить вакцину от коронавируса

Директор лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала ТАСС о распространенных способах мошенничества в интернете, связанных с коронавирусом. По ее словам, с начала года мониторинг выявил 1112 фейков о вакцине от ковида.

"Зафиксирован ряд фактов мошенничества, в том числе связанных с продажей неких вакцин, включая иностранные, а также поддельных справок об отсутствии коронавируса", – перечислила Мизулина, уточнив, что, как правило, речь идет о препарате иностранного производства.

Она рассказала, что нередко встречаются объявления с предложением за деньги предоставить фиктивную справку об отсутствии COVID-19. Всего обнаружили 560 соответствующих объявлений.

Ранее amic.ru писал, что препарат от компаний Phizer и BioNTech стал первой вакциной, официально одобренной Всемирной организацией здравоохранения.

В ВОЗ отметили, что одобрение препарата под названием Comirnaty позволит наладить импорт вакцины и прививочные кампании.