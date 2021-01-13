25-летний мужчина пропал без вести в Барнауле

Фото: vk.com/la_altay

Поисковый отряд "Лиза Алерт" Алтайского края объявил о пропаже 25-летнего барнаульца Шашева Тимофея Александровича. По данным организации, он ушел 12 января из дома и не вернулся.

Согласно информации, размещенной в паблике поискового отряда в соцсети "ВКонтакте", мужчина ростом около 180 см, худощавого телосложения, с темно-русыми короткими волосами и серыми глазами. Был одет в черную куртку, черные брюки, черные кроссовки с белой подошвой и в черную шапку.

Любую информацию о местонахождении Шашева Тимофея можно сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. К участию в поисках призывают добровольцев.