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Новости

23 человека умерли в Норвегии после вакцинации от коронавируса

, ИА "Амител"
Норвежское агентство лекарственных средств утверждает, что это "не вызывает тревоги"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

23 человека скончались после введения вакцины от коронавируса, которую разработала компания Pfizer. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эти случаи не вызывают особой тревоги, – прокомментировали в норвежском агентстве лекарственных средств. – Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем". 

Все погибшие были в возрасте старше 80 лет и имели серьезные заболевания. Норвежские медики полагают, что побочные эффекты вакцины обострили течение этих болезней.

Для того чтобы избежать подобных случаев, Институт национального здравоохранения изменил рекомендации по вакцинации пожилых людей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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