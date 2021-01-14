23 человека умерли в Норвегии после вакцинации от коронавируса

23 человека скончались после введения вакцины от коронавируса, которую разработала компания Pfizer. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эти случаи не вызывают особой тревоги, – прокомментировали в норвежском агентстве лекарственных средств. – Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем".

Все погибшие были в возрасте старше 80 лет и имели серьезные заболевания. Норвежские медики полагают, что побочные эффекты вакцины обострили течение этих болезней.

Для того чтобы избежать подобных случаев, Институт национального здравоохранения изменил рекомендации по вакцинации пожилых людей.