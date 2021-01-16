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Новости

Проблемный долгострой начали заселять в Барнауле

, ИА "Амител"
Рабочие только приступили к внутренней отделке помещений, но жильцы уже получают ключи
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Первые дольщики долгостроя на Ленина, 195а, в Барнауле получили свои ключи. Ситуация сдвинулась с мертвой точки благодаря вмешательству Следственного комитета.

Как сообщают "Вести Алтай", активность застройщика простимулировали сотрудники регионального Следкома, которые начали проверку после митинга, устроенного дольщиками. Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел Павел Бирюков изучил расчетные счета фирмы-застройщика, налоговые декларации, другие документы и выяснил, что девелопер не мог закончить стройку из-за проблем с судебными приставами.

Отметить новоселье будущие жильцы надеются через несколько месяцев – тогда застройщик обещает отдать им на подпись акты приемки. Бригада строителей уже начала внутреннюю отделку. По словам следователей, их миссия закончится после того, как люди получат свидетельства о регистрации права собственности.

Напомним, что здание возводят по договорам долевого участия с 2015 года, однако срок сдачи жилья неоднократно переносили. Дело дошло до того, что 26 июня 2020 года у застройщика истек срок разрешения на строительство, однако позднее первый заместитель руководителя ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский заявил, что оно уже продлено.

24 октября возле строительной площадки на Ленина, 195а, прошел согласованный пикет с требованием достроить многоквартирный дом. Жители Барнаула обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

В ноябре 2020-го Следственный комитет заинтересовался ситуацией со зданием. Тогда следователи дали оценку действиям лиц, которые причастны к строительству, на предмет халатности и выяснили, что приставы арестовывали спецсчета домов, что привело к заморозке стройки.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.01.2021 08:50
- гость -

Выводы:1.Митинги приносят пользу 2.Судебные приставы вконец обнаглели.

16.01.2021 09:29
Пионер

Жители Барнаула обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Очередной сюр в правовом государстве. Что интересно, пока не дошло до митингов, СК (орел - птица гордая) не замечал проблем.

16.01.2021 09:48
- гость -

Да, судебные приставы те еще отстойники! Как арест наложить так они вотони, а как узнать причины или снять его так приема нет.

16.01.2021 10:38
- гость -

Из-за исков нескольких человек полностью заблокировали строительство для сотен?
Брависсимо, система!

16.01.2021 11:20
Eugene

"Не бандиты" у власти? Рейдерский захват?

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