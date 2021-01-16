Проблемный долгострой начали заселять в Барнауле

Первые дольщики долгостроя на Ленина, 195а, в Барнауле получили свои ключи. Ситуация сдвинулась с мертвой точки благодаря вмешательству Следственного комитета.

Как сообщают "Вести Алтай", активность застройщика простимулировали сотрудники регионального Следкома, которые начали проверку после митинга, устроенного дольщиками. Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел Павел Бирюков изучил расчетные счета фирмы-застройщика, налоговые декларации, другие документы и выяснил, что девелопер не мог закончить стройку из-за проблем с судебными приставами.

Отметить новоселье будущие жильцы надеются через несколько месяцев – тогда застройщик обещает отдать им на подпись акты приемки. Бригада строителей уже начала внутреннюю отделку. По словам следователей, их миссия закончится после того, как люди получат свидетельства о регистрации права собственности.

Напомним, что здание возводят по договорам долевого участия с 2015 года, однако срок сдачи жилья неоднократно переносили. Дело дошло до того, что 26 июня 2020 года у застройщика истек срок разрешения на строительство, однако позднее первый заместитель руководителя ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский заявил, что оно уже продлено.

24 октября возле строительной площадки на Ленина, 195а, прошел согласованный пикет с требованием достроить многоквартирный дом. Жители Барнаула обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

В ноябре 2020-го Следственный комитет заинтересовался ситуацией со зданием. Тогда следователи дали оценку действиям лиц, которые причастны к строительству, на предмет халатности и выяснили, что приставы арестовывали спецсчета домов, что привело к заморозке стройки.