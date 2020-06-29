"Необходимо активизировать действия". В Барнауле обсудили недострой на Ленина, 195а

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание межведомственной рабочей группы по завершению строительства многоквартирных домов, сообщает пресс-центр мэрии.
На заседании присутствовали представители Минстроя Алтайского края, инспекции строительного и жилищного надзора, Россреестра, налоговой службы и службы судебных приставов, прокуратуры и других.
Темой совещания стал недостроенный дом на проспекте Ленина, 195а, который возводится ООО "Монтажной Компанией "ПР-холдинг" с 2015 года. Здание строится по договорам долевого участия, однако даты сдачи жилья неоднократно переносились. Как ранее сообщил amic.ru, 26 июня 2020 года у застройщика истекал срок разрешения на строительство.
Первый замруководителя холдинга Евгений Клейтановский заявил, что разрешение на постройку уже продлено, а также отменено решение о запрете на регистрацию нереализованных квартир и помещений.
Кроме того, застройщик предоставил уточненные данные об объеме нереализованного имущества, который теперь составляет 27,4 млн рублей и подтвердил ранее обозначенную сумму для завершения строительства в 15 млн рублей. Сейчас компания занимается продажей свободных площадей в здании.
Вячеслав Франк подчеркнул, что застройщику необходимо активизировать свои действия по заключению регистрационных сделок с нереализованным имуществом в доме, а также подготовить план-график мероприятий по завершению его строительства.
Комментарии