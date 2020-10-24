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Бездомный полк. В Барнауле прошел пикет дольщиков недостроенного дома на Ленина, 195а

, ИА "Амител"
На демонстрацию пригласили представителей власти
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Утром 24 октября возле строительной площадки на Ленина, 195а, прошел согласованный пикет с требованием достроить многоквартирный дом.

В акции могли принять участие около 100 человек, а на демонстрацию пригласили представителей власти. Люди хотели привлечь внимание к проблеме и рассказать об ответственности УФССП за сложившуюся ситуацию, пишет Barnaul22.

Напомним, что здание возводят по договорам долевого участия с 2015 года, однако срок сдачи жилья неоднократно переносили. Приставы арестовывали спецсчета домов, что привело к параличу стройки.

Дело дошло до того, что 26 июня 2020 года у застройщика истек срок разрешения на строительство, однако позднее первый заместитель руководителя ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский заявил, что оно уже продлено.

20 октября замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев провел встречу с представителями застройщика и дольщиков дома.

По его словам, к 5 ноября рабочие должны закончить все пусконаладочные работы, полностью закрыть контур третей и четвертой блок-секций и подать тепло. По уточненной информации, для достройки необходимо около 10 млн рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.10.2020 17:04
- гость -

ТРЕТЬЕЙ!!!! Учите матчасть

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