Бездомный полк. В Барнауле прошел пикет дольщиков недостроенного дома на Ленина, 195а

Утром 24 октября возле строительной площадки на Ленина, 195а, прошел согласованный пикет с требованием достроить многоквартирный дом.

В акции могли принять участие около 100 человек, а на демонстрацию пригласили представителей власти. Люди хотели привлечь внимание к проблеме и рассказать об ответственности УФССП за сложившуюся ситуацию, пишет Barnaul22.

Напомним, что здание возводят по договорам долевого участия с 2015 года, однако срок сдачи жилья неоднократно переносили. Приставы арестовывали спецсчета домов, что привело к параличу стройки.

Дело дошло до того, что 26 июня 2020 года у застройщика истек срок разрешения на строительство, однако позднее первый заместитель руководителя ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский заявил, что оно уже продлено.

20 октября замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев провел встречу с представителями застройщика и дольщиков дома.

По его словам, к 5 ноября рабочие должны закончить все пусконаладочные работы, полностью закрыть контур третей и четвертой блок-секций и подать тепло. По уточненной информации, для достройки необходимо около 10 млн рублей.