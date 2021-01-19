Жители Бийска обвиняют в частых ДТП неочищенные от снега дороги

Жители Бийска в социальных сетях жалуются на постоянные ДТП из-за неочищенных дорог. Основной проблемой, по словам людей, является колея.

"В Бийске из-за неочищенных дорог происходят серьезные ДТП. Очевидцы сообщили, что подобные происшествия происходят практически каждый день", — написал один из подписчиков сообщества "Barnaul22".

19 января, по его словам, столкнулись "Лексус" и карета скорой помощи.

Ранее amic.ru писал о том, что водитель автомобиля ВАЗ получил ранения в результате ДТП в Горном Алтае. В результате столкновения его автомобиль встал "на лоб". В больнице у водителя взяли кровь для анализа на алкоголь.