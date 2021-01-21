Житель Барнаула продает загадочный камень с таинственными надписями за 500 тыс. рублей

Барнаулец выставил на продажу камень, найденный, по его словам, в горах Алтая. Изначально горожанин просил за него 900 тысяч рублей, однако сейчас стоимость снизилась до полумиллиона.

"Продается камень, найденный в горах Алтая. Камень интересной формы с неопределенными надписями", – говорится в объявлении.

Что это за надписи – неизвестно, экспертизу владелец не проводил.

Ранее amic.ru сообщал, что другой житель Барнаула выставил на продажу окаменелое яйцо динозавра. Из описания следует, что яйцу около 200 миллионов лет. Горожанин хочет получить по 1 рублю за каждый год существования артефакта – то есть 200 миллионов рублей.