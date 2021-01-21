Экс-полицейский насмерть сбил молодую женщину в Алтайском крае

В Смоленском районе Алтайского края водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. По словам очевидцев, удар был такой силы, что пешехода отбросило на несколько метров.
Односельчане погибшей рассказали, что у нее остался муж и двое детей. Женщине было меньше 30.
Как пишет "Наш Бийск", за рулем автомобиля находился бывший сотрудник полиции. По словам очевидцев, он оправдался тем, что опаздывал на работу, и своей вины в случившемся не признал.
Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле ищут водителя, который сбил 15-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел около 8 утра 21 января в районе дома № 104 на улице Балтийской.
Комментарии
Мусор
И ведёт себя соответственно
интересно
он опаздывал на бывшую работу?
в какой момент он уволился?
в момент ДТП?
Как можно не признать своей вины. если человека, убил, дети остались без матери. Торопился на работу и что теперь давить и убивать насмерть людей? А если бы его жену также сбили? Посадить на всю жизнь, отобрать права и конфисковать авто. Дети на всю жизнь остались без матери. Как не признать очевидное?
Наглец и дрянь.
Как можно не признать вину, если человека убил? Что значит опаздывал на работу? Теперь что ли всех давить? Дети остались без матери. Посадить на всю жизнь, отобрать права и авто. А если бы его жену также сбили? Почему на пешеходных переходах так часто сбивабь людей водилы? Не умеют ездить, не знают прав? Пора с этим что-то делать.
им же по закону разрешили стрелять теперь, вот только не рядовым а повыше