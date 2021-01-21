Экс-полицейский насмерть сбил молодую женщину в Алтайском крае

В Смоленском районе Алтайского края водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. По словам очевидцев, удар был такой силы, что пешехода отбросило на несколько метров.

Односельчане погибшей рассказали, что у нее остался муж и двое детей. Женщине было меньше 30.

Как пишет "Наш Бийск", за рулем автомобиля находился бывший сотрудник полиции. По словам очевидцев, он оправдался тем, что опаздывал на работу, и своей вины в случившемся не признал.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле ищут водителя, который сбил 15-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел около 8 утра 21 января в районе дома № 104 на улице Балтийской.